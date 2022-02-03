Новокузнецкие волонтеры попросили помощи в спасении выброшенных на мороз щенков

Представители приюта для животных "Шанс на жизнь" в социальных сетях сообщили, что неизвестные в Новокузнецке погрузили пятерых слепых щенков в пакет и оставили умирать на морозе. Специалисты предположили, что возраст составляет чуть больше одной недели, глаза они все еще не открыли.

– Нашли на мусорке 5 щенков! Стояла коробка на морозе, они были мокрые!!! –следует из текста сообщения.

Сейчас волонтеры объявили о поиске кормящей собаки либо передержки, поскольку малышей необходимо где-то содержать и заботиться. По достижению щенками полутора месяцев их пообещали забрать. Если вы имеете возможность животных к себе, свяжитесь с автором публикации.