Новокузнецкие волонтеры попросили помощи в спасении выброшенных на мороз щенков

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В одном из районов южной столицы Кузбасса волонтеры нашли пятерых здоровых щенков. Теперь неравнодушные горожане пытаются спасти животных от голода и морозов.

Представители приюта для животных "Шанс на жизнь" в социальных сетях сообщили, что неизвестные в Новокузнецке погрузили пятерых слепых щенков в пакет и оставили умирать на морозе. Специалисты предположили, что возраст составляет чуть больше одной недели, глаза они все еще не открыли.

– Нашли на мусорке 5 щенков! Стояла коробка на морозе, они были мокрые!!! –следует из текста сообщения.

Сейчас волонтеры объявили о поиске кормящей собаки либо передержки, поскольку малышей необходимо где-то содержать и заботиться. По достижению щенками полутора месяцев их пообещали забрать. Если вы имеете возможность животных к себе, свяжитесь с автором публикации.

Фото: volonter_nvkz

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