Новокузнецкие водители автобусов учинили драку на глазах пассажиров

Жители Новокузнецка рассказали в соцсетях, что на остановке "ТРЦ Сити Молл" учинили потасовку водители автобусов. При этом на призывы пассажиров остановиться водители отреагировали не сразу.

— Ехать надо, ребята! Мы долго еще стоять будем? — сокрушались горожане на опубликованном видео.

На кадрах запечатлено, как водитель в футболке начал атаковать водителя в свитере, который занял боевую стойку.

Редакция Avoka.do обратилась за комментарием в ЕЦОПП Новокузнецка. Замдиректора центра Денис Новохацкий пояснил, что между двумя водителями накануне произошла стычка на фоне давнего конфликта. Последней каплей стало то, что водитель маршрута №50 "подрезал" второго водителя, который управлял автобусом №70. Последний сделал замечание за агрессивное маневрирование, однако лихач решил разобраться в ситуации иначе и кинулся в драку.

Отмечается, что Управление по транспорту и связи Новокузнецка готовит протокол в отношении перевозчика, за нарушение муниципального контракта и агрессивное поведение виновнику грозят штрафы и увольнение.