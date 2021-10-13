Новокузнецкие власти заявили о намерении реконструировать Ильинское шоссе

1
Фото:  

Власти в Новокузнецке для предотвращения ДТП и уменьшения количеств столкновений машин на проезжей части задумали изменить проектировку Ильинского шоссе.

Подробности о предстоящих работах в районе Ильиского шоссе рассказал глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин во время последнего выпуска эфира программы "Ново-ТВ".


Чиновник отметил, что в настоящее время указанный участок не способен пропустить весь транспортный поток, который становится наиболее плотным в утренние и вечерние часы. По этой причине пассажиры общественного транспорта и автомобилисты вынуждены стоять в долгих пробках, выжидая улучшения ситуации с заторами.


Также представитель власти не упустил возможность упомянуть нетерпеливых водителей, которые на дороге часто решаются на обгон и нарушают ПДД, чем провоцирую аварии, в том числе и со смертельным исходом.

– Сейчас перед нами стоит задача подготовить документы на проектирование Ильинского шоссе. На части дороги будет проведена реконструкция: замена асфальтового полотна, опор освещения и прочего. На остальной части – расширение, – отметил Денис Елькин.

Работы по проектированию начнутся уже в 2022, а что касается самой реконструкции, то она запланирована на 2024 год.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30033

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined