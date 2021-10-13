Новокузнецкие власти заявили о намерении реконструировать Ильинское шоссе

Подробности о предстоящих работах в районе Ильиского шоссе рассказал глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин во время последнего выпуска эфира программы "Ново-ТВ".

Чиновник отметил, что в настоящее время указанный участок не способен пропустить весь транспортный поток, который становится наиболее плотным в утренние и вечерние часы. По этой причине пассажиры общественного транспорта и автомобилисты вынуждены стоять в долгих пробках, выжидая улучшения ситуации с заторами.

Также представитель власти не упустил возможность упомянуть нетерпеливых водителей, которые на дороге часто решаются на обгон и нарушают ПДД, чем провоцирую аварии, в том числе и со смертельным исходом.

– Сейчас перед нами стоит задача подготовить документы на проектирование Ильинского шоссе. На части дороги будет проведена реконструкция: замена асфальтового полотна, опор освещения и прочего. На остальной части – расширение, – отметил Денис Елькин.

Работы по проектированию начнутся уже в 2022, а что касается самой реконструкции, то она запланирована на 2024 год.