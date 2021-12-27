Новокузнецкие власти запланировали массовый ремонт дорог

О планах по ремонту дорог мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил в своем Instagram-аккаунте. Чиновник указал, что в 2022 году в рамках национального проекта преобразятся следующие улицы:

проезд Томский (от ул. Депутатская до ш. Заводское);

проезд Ферросплавный (от ул. Народная до ул. Новороссийская);

ул. Депутатская (от ул. Малая до проезда Томский);

ул. Малая (от проезда Крепостной до ул. Депутатская);

ул. Новороссийская (от проезда Феросплавный до ш. Кузнецкое);

ул. Обнорского (от пр. Технический до ш. Кузнецкое);

ул. Р. Зорге (от кольцевой развязки ш. Новобайдаевское до ш. Байдаевское);

ул. Рябоконева (от пж/д переезда до ул. Хлебозаводская);

ул. Сеченова (от пр-т. Октябрьский до ул. Кутузова);

ул. Сибиряков-Гвардейцев (от пр-та Курако до ж/д переезда);

ул.Филиппова (от пр-т Строителей до ул. Белана);

шоссе Кузнецкое (от ул. Ленина до ш. Байдаевское).

В тексте публикации градоначальник обратил внимание жителей, что за последние годы на территории южной столицы Кузбасса специалисты отремонтировали 43,55 километра автодорог, а также провели реконструкцию проспекта Металлургов и шоссе Бызовского, начали работы по строительству автодороги от Пойменного шоссе к Новокузнецкой инфекционной больнице № 8 и улично-дорожной сети в микрорайоне 24 Новоильинского района.