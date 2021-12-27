Новокузнецкие власти запланировали массовый ремонт дорог

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Власти южной столицы Кузбасса заявили о намерении обновить дорожное покрытие сразу на нескольких популярных городских участках.

О планах по ремонту дорог мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил в своем Instagram-аккаунте. Чиновник указал, что в 2022 году в рамках национального проекта преобразятся следующие улицы:

  • проезд Томский (от ул. Депутатская до ш. Заводское);
  • проезд Ферросплавный (от ул. Народная до ул. Новороссийская);
  • ул. Депутатская (от ул. Малая до проезда Томский);
  • ул. Малая (от проезда Крепостной до ул. Депутатская);
  • ул. Новороссийская (от проезда Феросплавный до ш. Кузнецкое);
  • ул. Обнорского (от пр. Технический до ш. Кузнецкое);
  • ул. Р. Зорге (от кольцевой развязки ш. Новобайдаевское до ш. Байдаевское);
  • ул. Рябоконева (от пж/д переезда до ул. Хлебозаводская);
  • ул. Сеченова (от пр-т. Октябрьский до ул. Кутузова);
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев (от пр-та Курако до ж/д переезда);
  • ул.Филиппова (от пр-т Строителей до ул. Белана);
  • шоссе Кузнецкое (от ул. Ленина до ш. Байдаевское).

В тексте публикации градоначальник обратил внимание жителей, что за последние годы на территории южной столицы Кузбасса специалисты отремонтировали 43,55 километра автодорог, а также провели реконструкцию проспекта Металлургов и шоссе Бызовского, начали работы по строительству автодороги от Пойменного шоссе к Новокузнецкой инфекционной больнице № 8 и улично-дорожной сети в микрорайоне 24 Новоильинского района.

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