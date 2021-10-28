Новокузнецкие власти высказались о новых коронавирусных ограничениях

Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" ответил на вопрос о новых коронавирусных мерах, опираясь на распоряжение губернатора, который не стал вводить локдаун.

— У нас не закрываются кафе, рестораны, детские сады и школы не уходят на удаленку. Все предприятия работают в стандартном режиме, но кроме того, что граждане в возрасте 60+ должны соблюдать режим изоляции в домашних условиях, — сообщил мэр.

Он напомнил, что режим изоляции в домашних условиях не распространяется на привитых не более года назад людей, а также переболевших в течение последнего полугода и имеющих QR-код. Также градоначальник добавил, что в городе возобновились рейды, цель которых — проконтролировать соблюдение противоковидных мер безопасности. Однако ситуация, по словам Кузнецова, еще неоднозначная, в частности из-за пренебрежения масками пассажирами автобусов и посетителями магазинов.