Новокузнецкие власти высказались о новых коронавирусных ограничениях

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал изменения, касающиеся ограничений из-за COVID-19.

Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" ответил на вопрос о новых коронавирусных мерах, опираясь на распоряжение губернатора, который не стал вводить локдаун.

У нас не закрываются кафе, рестораны, детские сады и школы не уходят на удаленку. Все предприятия работают в стандартном режиме, но кроме того, что граждане в возрасте 60+ должны соблюдать режим изоляции в домашних условиях, — сообщил мэр.

Он напомнил, что режим изоляции в домашних условиях не распространяется на привитых не более года назад людей, а также переболевших в течение последнего полугода и имеющих QR-код. Также градоначальник добавил, что в городе возобновились рейды, цель которых — проконтролировать соблюдение противоковидных мер безопасности. Однако ситуация, по словам Кузнецова, еще неоднозначная, в частности из-за пренебрежения масками пассажирами автобусов и посетителями магазинов.

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