Новокузнецкие власти ввели ряд связанных с выгулом собак запретов

Документ определяет места на территории Новокузнецка, где владельцы собак могут выгуливать своих питомцев.
Так, горожане смогут прогуливаться с животными во дворах многоквартирных домов и на огражденных территориях частных домов или земельных участков. Также в перечень разрешенных для выгула мест входят специальные площадки, предусмотренные для нахождения на них питомцев, территории общего пользования (за исключением парков, скверов и мест массового отдыха).
Запрещено гулять с собаками:
- на детских и спортплощадках;
- около медицинских и образовательных организаций;
- около объектов культуры и искусства;
- в местах общепита, магазинах и зонах проведения публичных мероприятий.
Отмечается, что запреты не распространяются на собак-поводырей при наличии подтверждающего документа. Владельцам необходимо следить, чтобы выгул был безопасным, а также убирать продукты жизнедеятельности питомцев.
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