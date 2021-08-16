Новокузнецкие власти ввели ряд связанных с выгулом собак запретов

Документ определяет места на территории Новокузнецка, где владельцы собак могут выгуливать своих питомцев.

Так, горожане смогут прогуливаться с животными во дворах многоквартирных домов и на огражденных территориях частных домов или земельных участков. Также в перечень разрешенных для выгула мест входят специальные площадки, предусмотренные для нахождения на них питомцев, территории общего пользования (за исключением парков, скверов и мест массового отдыха).

Запрещено гулять с собаками:

на детских и спортплощадках;

около медицинских и образовательных организаций;

около объектов культуры и искусства;

в местах общепита, магазинах и зонах проведения публичных мероприятий.

Отмечается, что запреты не распространяются на собак-поводырей при наличии подтверждающего документа. Владельцам необходимо следить, чтобы выгул был безопасным, а также убирать продукты жизнедеятельности питомцев.