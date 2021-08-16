Новокузнецкие власти ввели ряд связанных с выгулом собак запретов

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Администрация южной столицы Кузбасса опубликовала постановление, регламентирующее порядок выгула домашних питомцев на территории города.

Документ определяет места на территории Новокузнецка, где владельцы собак могут выгуливать своих питомцев.


Так, горожане смогут прогуливаться с животными во дворах многоквартирных домов и на огражденных территориях частных домов или земельных участков. Также в перечень разрешенных для выгула мест входят специальные площадки, предусмотренные для нахождения на них питомцев, территории общего пользования (за исключением парков, скверов и мест массового отдыха).


Запрещено гулять с собаками:

  • на детских и спортплощадках;
  • около медицинских и образовательных организаций;
  • около объектов культуры и искусства;
  • в местах общепита, магазинах и зонах проведения публичных мероприятий.

Отмечается, что запреты не распространяются на собак-поводырей при наличии подтверждающего документа. Владельцам необходимо следить, чтобы выгул был безопасным, а также убирать продукты жизнедеятельности питомцев.

Да!
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