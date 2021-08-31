Новокузнецкие власти увеличат финансирование ремонта в аварийном детсаду

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В Instagram-аккаунте мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал ход ремонтных работ в детском саду с аварийной кровлей.

Чиновник отметил, что в Новокузнецке здание учебного учреждения № 261 для дошкольников в преддверии нового учебного года проверку на безопасность не прошло. Решение отсрочить открытие детсада было принято из-за аварийного состояния крыши, для реконструкции которой местные власти направили дополнительные средства из местного бюджета.

Эксплуатировать его в таком виде нельзя. Нами было принято решение передвинуть денежные средства ​ из городского бюджета ​с других статей расходов и обеспечить финансирование ремонтных работ, — указал Сергей Кузнецов в Instagram.

Также мэр южной столицы Кузбасса отметил, что работы на объекте продлятся в течение двух месяцев, после чего в него смогут вернуться порядка 275 детей.

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