Новокузнецкие власти сообщили о нахождении города на пике заболеваемости COVID-19

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал об актуальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе.

Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" сообщил, что южная столица Кузбасса находится в сложной ситуации касательно заболеваемости COVID-19. Он отметил, что люди стали чаще нуждаться в медпомощи. Так, за прошедшую неделю число обращений в поликлиники выросло на 21%, в скорую помощь — на 15%.

— Только за сегодняшнюю ночь и прошедшие сутки обратился 121 человек. Скорая помощь работает просто на износ. И уже на вызов приезжают не 2-3 специалиста, как должно быть по инструкции, а уже приезжает всего один человек — фельдшер. Не хватает персонала, — сказал градоначальник.

Заболеваемость в городе увеличилась на 7%. По словам Кузнецова, в связи с происходящим было решено развернуть дополнительно 100 коек.

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