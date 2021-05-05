Новокузнецкие власти сообщили о начале ремонта придомовых территорий

0
Фото:  

В Instagram-аккаунте мэр Новокузнецка сообщил о начале работ по благоустройству участков возле жилых домов.

Работы по благоустройству придомовых территорий стартовали в южной столице Кузбасса накануне.

Облагораживание проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом новокузнецкий градоначальник заявил в социальных сетях.


По словам Сергея Кузнецова, собственники жилья получили возможность провести ремонт земель возле своих участков с минимальными затратами: участие жителей в софинансировании составило около 10% от общей суммы работ.


В тексте сообщения отмечается, что за 2021 год благоустроят 80 придомовых территорий, 12 из которых - комплексных. Подрядчики приступили к демонтажным работам на 18 объектах в майские праздники.

Отмечается, что наибольшее количество заявок на ремонт придомовых территорий поступило от жителей Центрального района. Они и стали лидерами по числу работ в этом году. Здесь будет благоустроено 53 двора. Что касается других территорий города, то в Заводском районе обновление пройдет в 17 дворах, в Новоильинском - 6, Куйбышевском - 3, Орджоникидзевском - 2.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24777

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined