Новокузнецкие власти сообщили о начале ремонта придомовых территорий

Работы по благоустройству придомовых территорий стартовали в южной столице Кузбасса накануне.

Облагораживание проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом новокузнецкий градоначальник заявил в социальных сетях.

По словам Сергея Кузнецова, собственники жилья получили возможность провести ремонт земель возле своих участков с минимальными затратами: участие жителей в софинансировании составило около 10% от общей суммы работ.

В тексте сообщения отмечается, что за 2021 год благоустроят 80 придомовых территорий, 12 из которых - комплексных. Подрядчики приступили к демонтажным работам на 18 объектах в майские праздники.



Отмечается, что наибольшее количество заявок на ремонт придомовых территорий поступило от жителей Центрального района. Они и стали лидерами по числу работ в этом году. Здесь будет благоустроено 53 двора. Что касается других территорий города, то в Заводском районе обновление пройдет в 17 дворах, в Новоильинском - 6, Куйбышевском - 3, Орджоникидзевском - 2.