Новокузнецкие власти рассказали об открытии 15 пляжей и мест отдыха у воды

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Власти южной столицы Кузбасса поделились, где в городе начнут работу места для отдыха у водоемов.

В этом году в Новокузнецке откроются 11 пляжей и еще четыре места для отдыха у водоемов.


Глава города Сергей Кузнецов в соцсетях перечислил, в каких районах города горожане смогут насладиться отдыхом. В Центральном районе заработают пляжи "Водный", "Черемушки", "Черемушки-1", "Уют", "Левобережный". Жители Кузнецкого района смогут посетить пляжи "Топольники-1", "Топольники-2". Заводской район: "Дельфин", "Нептун", "Нептун-1" и место отдыха населения у воды — вейкборд-парк "Woda". Два пляжа откроются Орджоникидзевском районе ("Пурга" и "Пурга-1"), а в Куйбышевском — место отдыха у воды "Шале".


Кроме того, на пляжах Черемушки", "Топольники" и местах отдыха "Пурга-1", "Нептун-1" будут подготовлены условия для времяпровождения людей с ограниченными возможностями.


После стабилизации уровня воды на обычных летних значениях специалисты очистят пляжи от хлама и проверят дно. Вместе с тем обучат 15 спасателей.


Добавим, что на текущий момент в Кемерове не оборудовано ни одного пляжа, существуют только места для отдыха у воды.

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