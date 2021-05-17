Новокузнецкие власти рассказали об открытии 15 пляжей и мест отдыха у воды

В этом году в Новокузнецке откроются 11 пляжей и еще четыре места для отдыха у водоемов.

Глава города Сергей Кузнецов в соцсетях перечислил, в каких районах города горожане смогут насладиться отдыхом. В Центральном районе заработают пляжи "Водный", "Черемушки", "Черемушки-1", "Уют", "Левобережный". Жители Кузнецкого района смогут посетить пляжи "Топольники-1", "Топольники-2". Заводской район: "Дельфин", "Нептун", "Нептун-1" и место отдыха населения у воды — вейкборд-парк "Woda". Два пляжа откроются Орджоникидзевском районе ("Пурга" и "Пурга-1"), а в Куйбышевском — место отдыха у воды "Шале".

Кроме того, на пляжах Черемушки", "Топольники" и местах отдыха "Пурга-1", "Нептун-1" будут подготовлены условия для времяпровождения людей с ограниченными возможностями.

После стабилизации уровня воды на обычных летних значениях специалисты очистят пляжи от хлама и проверят дно. Вместе с тем обучат 15 спасателей.

Добавим, что на текущий момент в Кемерове не оборудовано ни одного пляжа, существуют только места для отдыха у воды.