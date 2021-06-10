Новокузнецкие власти рассказали о строительстве нового терминала аэропорта

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В эфире телевидения мэр южной столицы Кузбасса рассказал о крупных габаритах строящегося терминала в городе, который на 30% превзойдет кемеровский аэропорт.

Кроме того, в эфире передачи "Утро с мэром" глава заявил, что объект будет иметь три этажа, а сейчас на территории ведутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы, ремонту и переоборудованию световой сигнализации. С его слов, новый аэропорт получит статус международного.

– Это очень хорошее событие, оно может в целом перевернуть траекторию развития Новокузнецка и вообще южной агломерации, – добавил он.

Объект планируется сдать до февраля 2023 года. Однако в настоящее время возникли проблемы с территориальной принадлежностью здания. Формально сейчас оно расположено в Прокопьевском районе, из-за чего власти Новокузнецка рассматривают вопрос о возвращении аэропорта на свою территорию путем переоформления необходимых документов.

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