Новокузнецкие власти рассказали о строительстве нового терминала аэропорта

Кроме того, в эфире передачи "Утро с мэром" глава заявил, что объект будет иметь три этажа, а сейчас на территории ведутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы, ремонту и переоборудованию световой сигнализации. С его слов, новый аэропорт получит статус международного.

– Это очень хорошее событие, оно может в целом перевернуть траекторию развития Новокузнецка и вообще южной агломерации, – добавил он.

Объект планируется сдать до февраля 2023 года. Однако в настоящее время возникли проблемы с территориальной принадлежностью здания. Формально сейчас оно расположено в Прокопьевском районе, из-за чего власти Новокузнецка рассматривают вопрос о возвращении аэропорта на свою территорию путем переоформления необходимых документов.