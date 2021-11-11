Новокузнецкие власти рассказали о сроках открытия надземного перехода

Так, со слов градоначальника, работы на надземном переходе на улице Транспортной в Новокузнецке уже завершены, но открывать объект для массового посещения городские власти не торопятся.

Чиновник заявил, что хочет первым по нему пройтись и передать его на обследование. При этом он попросил земляков бережно относиться к новому строению, где для их удобства установлен лифт. В случае непослушания мэр пригрози гражданам, что переход закроется.

— У нас будет лифт работать, не надо в лифте делать все, что непотребно. Вы сами понимаете, о чем я говорю, потому что мы не собираемся охранять этот пешеходный переход. Там охранника не будет. Не надо бить стекла, ломать двери, пинать, что-то гнуть. Как только это произойдет — я тут же его закрою, — прокомментировал Кузнецов.

Ранее редакция AVOKADO сообщила, что крупный ТРЦ в Новокузнецке закрыл вход для граждан без QR-кодов.