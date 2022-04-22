Новокузнецкие власти рассказали о работе общественного транспорта в пасхальную ночь

О графике работы общественного в пасхальную ночь рассказал мэр южной столицы Кузбассе Сергей Кузнецов в своих социальных сетях.
По данным чиновника, транспорт будет курсировать по направлениям:
- 23 апреля в 23:45 Вокзал — храм Архистратига Михаила (Транспортная, 10);
- 23 апреля в 23:30 Вокзал — Спасо-Преображенский кафедральный собор (Водопадная, 18);
- 23 апреля в 23:15 Вокзал — Собор Рождества Христова (Зыряновская, 97);
- 24 апреля 02:00 Храм Архистратига Михаила (Транспортная, 10) — Вокзал;
- 24 апреля в 02:00 Спасо-Преображенский кафедральный собор (Водопадная, 18) — Вокзал;
- 24 апреля в 02:00 Собор Рождества Христова (Зыряновская, 97) — Вокзал;
- 24 апреля в 02:30 Храм Святой Троицы (Косыгина, 2а) — улица Косыгина — проспект Авиаторов — улица Звездова.
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