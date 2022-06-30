Новокузнецкие власти рассказали о работе кондиционеров в автобусах

С приходом лета новокузнечане начали сообщать о неудовлетворительной работе кондиционеров в автобусах. Горожане рассказали, что испытывают неудобства из-за жары в салоне, а "охладить" транспорт с помощью техники получается не всегда. Данный вопрос был поднят и во время прямого эфира с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.

Градоначальник рассказал, что автобусы проверят. Если причина неработающих кондиционеров кроется именно в технике, то ее будут приводить в соответствие нормам. При этом мэр отметил, что даже при включенном кондиционере в салоне может быть душно, так как система не справляется с охлаждением из-за частных остановок.

‒ Когда больше 30 градусов на улице, и автобус работает в режиме "разгон-остановка", включаешь кондиционер и от него толку нет, так как двери постоянно открываются. Система не справляется, нужно большее расстояние, ‒ рассказал Сергей Кузнецов.

Также градоначальник отметил, что если включить кондиционер на максимальную мощность, может сильно нагреться двигатель. Специалисты направили на завод обращение, чтобы при выпуске следующих серий автобусов данные особенности учитывались.

Ранее власти Новокузнецка потребовали сноса зданий Машзавода и заявили, что проверят цены на сахар.