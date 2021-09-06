Новокузнецкие власти раскрыли сроки завершения ремонтных работ на оживленном мосту

К концу 2021 году в южной столице Кузбасса запланировано завершить укладку нового асфальта на Заводском мосту в районе Металлургов. Такое заявление сделали представители горадминистрации в ответ на вопрос о сроках окончания ремонта, который задал один из жителей Новокузнецка в социальной сети главы города Сергея Кузнецова.
— Работы по ремонту проспекта Металлургов завершатся до конца 2021 года, — заключили чиновники.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобильное движение изменится в Новокузнецке из-за ремонта переезда.
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