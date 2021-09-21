Новокузнецкие власти прокомментировали строительство новой дороги

Рабочее совещание состоялось в Новокузнецке, в ходе которого мэр Сергей Кузнецов высказался о строительстве новой дороги, которая должна соединить жилую застройку микрорайона с двумя улицами Косыгина и Космонавтов.

— Перед строителями стоит непростая задача — спланировать местность, послойно уплотнить и выровнять поверхность под большую современную проезжую часть. Стоит задача — соединить полностью весь микрорайон улично-дорожной сетью, — прокомментировал глава в Instagram-аккаунте.

Кроме того, он отметил, что вдоль обозначенных улиц после проведения всех работ появятся тротуары с освещением и широкая аллея для пешеходов. Также будут оборудованы пешеходные переходы со светофорами вызывного типа.

Срок, за который должен быть выполнен ремонт, три года. Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда рублей.