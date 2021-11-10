Новокузнецкие власти потратят почти 36 млн рублей на перевозчиков для новых маршрутов

Новые тендеры появились на сайте государственных закупок. В роли заказчика выступила администрация Новокузнецка.

Из документов следует, что местные власти приступили к поиску перевозчиков на маршруты: №82 (Березовая Роща - Проспект Авиаторов - Березовая Роща), №2 (Абашево - Нагорная).

В первом случае, аукцион был открыт 3 ноября, но уже приближается его завершение. Последний день подачи заявок – 11 ноября. Стартовая цента контракта составила 19 963 498,47 рублей. Тому, кто возьмется за исполнение данной задачи, необходимо предоставить три единицы транспортных средств, причем они должны соответствовать целому ряду требований: автобусы только на газовом двигателе, не старше двух лет, не ниже пятого класса экологичности, а их вместительность должна быть не меньше 64 человек.

Во втором случае цена контракта 16 009 881,84 рублей. При этом список требований к общественным авто не меньше. Конкурс начался 3 ноября, а вот закончится только через недель, 16 числа этого месяца.

Стоит отметить, что действие контракта на №82 маршрут продлится с 1 января до 30 сентября 2022 года, а на №2 с 1 января до 31 декабря 2022 года.