Новокузнецкие власти потратят почти 36 млн рублей на перевозчиков для новых маршрутов

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Мэрия южной столицы Кузбасса приступила к поискам перевозчиков, которые будут курсировать по нескольким городским маршрутам. Сумма контрактов составила почти 36 миллионов рублей.

Новые тендеры появились на сайте государственных закупок. В роли заказчика выступила администрация Новокузнецка.


Из документов следует, что местные власти приступили к поиску перевозчиков на маршруты: №82 (Березовая Роща - Проспект Авиаторов - Березовая Роща), №2 (Абашево - Нагорная).


В первом случае, аукцион был открыт 3 ноября, но уже приближается его завершение. Последний день подачи заявок – 11 ноября. Стартовая цента контракта составила 19 963 498,47 рублей. Тому, кто возьмется за исполнение данной задачи, необходимо предоставить три единицы транспортных средств, причем они должны соответствовать целому ряду требований: автобусы только на газовом двигателе, не старше двух лет, не ниже пятого класса экологичности, а их вместительность должна быть не меньше 64 человек.


Во втором случае цена контракта 16 009 881,84 рублей. При этом список требований к общественным авто не меньше. Конкурс начался 3 ноября, а вот закончится только через недель, 16 числа этого месяца.


Стоит отметить, что действие контракта на №82 маршрут продлится с 1 января до 30 сентября 2022 года, а на №2 с 1 января до 31 декабря 2022 года.

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