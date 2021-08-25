Новокузнецкие власти потратят почти 300 млн рублей на строительство новой дороги

Согласно информации, опубликованной на сайте, стартовая цена контракта составляет 285 431 118 рублей. Эти деньги планируется потратить на строительство автомобильной дороги на участке от Пойменного шоссе к Новокузнецкой городской инфекционной больнице № 8.

В тексте проектной документации указано, что на дороге необходимо организовать двухполосное движение. А преодолевать путь автомобили смогут на скорости 30 — 50 км/ч. Стоит отметить, что пропускная способность улицы для каждой полосы непрерывного движения составит приблизительно 2000 единицы в час.