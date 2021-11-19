Новокузнецкие власти потратят более 500 тысяч рублей на новогодний городок

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Администрация южной столицы Кузбасса начала поиск подрядчика, который создаст в центре города новогодние декорации.

На официальном портале госзакупок появился аукцион, победить которого выполнит работу по созданию в Новокузнецке декораций к Новому году. Согласно документации торгов, украшения нужно будет разместить в Центральном районе города не позднее 23 декабря.


На площади для проведения общественных мероприятий, расположенную по улице Свердлова, планируется создание трех горок — 25-метровой ледяной и двух деревянных. Кроме того, рядом будет установлена ледяная фигура тигра высотой около двух метров. Также планируется установка фигур снеговиков с различными музыкальными инструментами, коня с санями и каретой, оленя. Все эти объекты будут снабжены подсветкой.


Из прикрепленной документации также следует, что в поселке Абагур-Лесной нужно будет установить фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Высота скульптур составит около двух метров.


Стартовая цена торгов — 530 тысяч рублей.


Ранее редакция AVOKADO писала о создании ледового городка за один миллион рублей в Ленинском районе Кемерова.

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