Новокузнецкие власти потратят более 500 тысяч рублей на новогодний городок

На официальном портале госзакупок появился аукцион, победить которого выполнит работу по созданию в Новокузнецке декораций к Новому году. Согласно документации торгов, украшения нужно будет разместить в Центральном районе города не позднее 23 декабря.

На площади для проведения общественных мероприятий, расположенную по улице Свердлова, планируется создание трех горок — 25-метровой ледяной и двух деревянных. Кроме того, рядом будет установлена ледяная фигура тигра высотой около двух метров. Также планируется установка фигур снеговиков с различными музыкальными инструментами, коня с санями и каретой, оленя. Все эти объекты будут снабжены подсветкой.

Из прикрепленной документации также следует, что в поселке Абагур-Лесной нужно будет установить фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Высота скульптур составит около двух метров.

Стартовая цена торгов — 530 тысяч рублей.

Ранее редакция AVOKADO писала о создании ледового городка за один миллион рублей в Ленинском районе Кемерова.