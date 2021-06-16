Новокузнецкие власти потратят более 1 млн рублей на ликвидацию свалок

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Администрация южной столицы Кузбасса организовала электронный аукцион на уборку несанкционированных свалок с улиц города. Стоимость работ власти оценили в 1 миллион 234 тысяч рублей.

На сайте госзакупок появился тендер на ликвидацию всех несанкционированных свалок на территории Новокузнецка. Отмечается, что в роли заказчика выступила городская мэрия.


Подрядчику будет необходимо до 31 октября 2021 года отчистить земли южной столицы от мусора. Планируемый объем отходов при ликвидации – 600 тонн. Помимо этого, в обязанности победителя электронного аукциона войдут работы по облагораживанию мест, где находились свалки: их засыплют черным грунтом.


Стартовая цена контракта составляет 1 234 000 рублей. Заявки на участие тендере принимались до 2 июня.

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