Новокузнецкие власти потратят более 1 млн рублей на ликвидацию свалок

На сайте госзакупок появился тендер на ликвидацию всех несанкционированных свалок на территории Новокузнецка. Отмечается, что в роли заказчика выступила городская мэрия.

Подрядчику будет необходимо до 31 октября 2021 года отчистить земли южной столицы от мусора. Планируемый объем отходов при ликвидации – 600 тонн. Помимо этого, в обязанности победителя электронного аукциона войдут работы по облагораживанию мест, где находились свалки: их засыплют черным грунтом.

Стартовая цена контракта составляет 1 234 000 рублей. Заявки на участие тендере принимались до 2 июня.