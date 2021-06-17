Новокузнецкие власти подготовили для коронавирусных больных роддом

Одно из отделений для рожениц в Новокузнецке будет передано для лечения заболевших китайским вирусом граждан. Об этом Сергей Кузнецов рассказал в эфире программы "Утро с мэром".

Кроме того, градоначальник отметил, что помимо роддома для зараженных будет развернут ковидарий в одном из детских отделений местных больниц.

Из данных, предоставленных градоначальником, следует, что минувшей весной суточный прирост пациентов с выявленным COVID-19 в медпунктах не превышал 10-15 человек, однако, сейчас ситуация резко ухудшилось и за день с признаками опасного вируса на больничные койки попадают по 60 человек. По этой причине запасы свободных мест заканчиваются.

— Нужно развернуть ковидарии. Мы забираем опять пятый роддом под ковидарий и детскую больницу в Кузнецком районе. Медики опять ездят в ковидных костюмах, — сообщил Кузнецов.

По его мнению, третья волна инфицирования давно уже охватила весь мир, но до границ Кузбасса опасная болезнь так и не добралась.