Новокузнецкие власти подготовили для коронавирусных больных роддом

1
Фото:  

Коронавирусные пациенты будут поступать в новокузнецкий роддом и одну из детских больниц.

Одно из отделений для рожениц в Новокузнецке будет передано для лечения заболевших китайским вирусом граждан. Об этом Сергей Кузнецов рассказал в эфире программы "Утро с мэром".


Кроме того, градоначальник отметил, что помимо роддома для зараженных будет развернут ковидарий в одном из детских отделений местных больниц.


Из данных, предоставленных градоначальником, следует, что минувшей весной суточный прирост пациентов с выявленным COVID-19 в медпунктах не превышал 10-15 человек, однако, сейчас ситуация резко ухудшилось и за день с признаками опасного вируса на больничные койки попадают по 60 человек. По этой причине запасы свободных мест заканчиваются.

— Нужно развернуть ковидарии. Мы забираем опять пятый роддом под ковидарий и детскую больницу в Кузнецком районе. Медики опять ездят в ковидных костюмах, — сообщил Кузнецов.

По его мнению, третья волна инфицирования давно уже охватила весь мир, но до границ Кузбасса опасная болезнь так и не добралась.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26114

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined