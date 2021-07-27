Новокузнецкие власти планируют потратить почти 500 миллионов рублей на покупку новых троллейбусов

Лот с соответствующей информацией был размещен на портале госзакупок департаментом контрактной системы Кемеровской области, заказчиком в нем выступило Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка.

Следуя данным из тендера, известно, что победитель аукциона будет обязан предоставить в южную столицу Кузбасса девять низкопольных троллейбусов, способных вместить от 90 до 100 человек, и еще 10 единиц такого же транспорта вместимостью от 80 до 90 пассажиров с возможностью автономного хода. Из других требований к технике: обязательное наличие мест для инвалидов, включая горожан, передвигающихся на кресле-коляске, и климат-контроля в салоне, где будут находиться пассажиры.

Начальная цена контракта составляет 481 миллион и 750 тысяч рублей. Победитель тендера, согласно условиям закупки, будет обязан привезти троллейбусы без увеличенного автономного хода в Новокузнецк до 1 ноября, с увеличенным – до 10 декабря 2021 года.