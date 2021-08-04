Новокузнецкие власти оценили модернизацию транспортной системы в 204 миллиона рублей

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Власти южной столицы Кузбасса объявили тендер на выполнение работ по второму этапу создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в городе.

Аукцион на обустройство ИТС в городе появился на официальном портале Госзакупок, опубликован он был Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка. Из него же следует, что стартовая цена контракта составляет 204 901 397 рублей.


Основными целями работ на втором этапе обустройства ИТС являются: повышение уровня безопасности дорожного движения, его оптимизация, снижение вредного воздействия на экосистему, повышение эффективности общественного транспорта и другое.


Как запланировано, исполнение контракта будет проводиться в два года – 2021 и 2022. В текущем подрядчику предстоит модернизировать существующие светофорные объекты, добавив им новое периферийного оборудование для слежения за дорожной обстановкой в городе. Больше устройств будет выкуплено для оборудования ими городского Центра управления дорожным движением. Также власти оснастят все средства необходимым программным обеспечением.


Модернизация участков со светофорами, согласно техническому заданию, продолжится и в 2022 году, тогда же будут закуплены дополнительные средства для слежения за дорожной ситуацией.


К текущему моменту власти еще ведут поиск подрядчика. Планируемая дата завершения работ: 1 ноября 2022 года.

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