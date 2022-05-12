Новокузнецкие власти отреагировали на жалобы лишившихся воды жителей

Во время последнего эфира "Утро с мэром" к главе южной столицы Кузбасса Сергею Кузнецову обратилась жительница дома по улице Точилино в Куйбышевском районе. Со слов женщины, уже три недели в ее жилище нет воды, что доставляет неудобства.

– Мы обращались в Водоканал, но они сказали, приехали и устранили часть трубы сами жильцы выкапывали. Дальше прорвалось, они говорят дальше копайте. – рассказала о проблеме гражданка.

При этом она указала, что проблема до сих пор не найдена. Для разрешения вопроса чиновник обратился к главе территории, который объяснил затянувшиеся работы нежеланием некоторых жителей предоставить доступ к трубам.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города пожаловались на ржавую воду.