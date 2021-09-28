Новокузнецкие власти отказались от идеи перекрыть проезд у здания мэрии

Представители администрации города Новокузнецк сообщили, что между зданиями Сбербанка и мэрии на улице Тольятти в скором времени появится новый пешеходный переход с искусственной неровностью.

– Как вариант решения вопроса – проезд хотели перекрыть, но это увеличило бы поток автомобилей по окружным дорогам, – прокомментировали местные власти.

Стоит отметить, что на рассмотрении у чиновников находился еще один вариант решения проблемы: установление светофоров, но он не подходил по причине того, что, с таким потоком людей и машин светофор создал бы определенные ограничения передвижения.