Новокузнецкие власти отдадут за новые троллейбусы 600 млн рублей

Из документов на сайте государственных закупок следует, что власти Новокузнецка намерены закупить в южную столицу сразу несколько разных автобусов. Так, вместительность девяти из них должна быть до 90 пассажиров, а также подрядчику следует оснастить ТС возможностью автономного хода – они обойдутся в 348 001 200 рублей, а еще десять – вмещать до 100 пассажиров, но автономного хода в них не будет и поэтому цена несколько ниже –294 060 000 рублей.

При этом транспорт должен быть изготовлен не ранее 2022 года, а также требуется, чтобы он не был в эксплуатации. Кроме того, троллейбусы должны принадлежать к категории М3 класса I и быть низкопольными.

Контракт вступит в силу с момента его подписания обеими сторонами и до 31 июля 2023 года. Стартовая цена составила 642 061 200 рублей.