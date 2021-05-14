Новокузнецкие власти опубликовали измененный график отключения горячей воды в городе

В пятницу, 14 мая, на территории Новокузнецка начались испытательные работы на тепловых сетях. Из-за этого, как стало известно, даты проведения указанных мероприятий были скорректированы.

Таким образом, теперь испытания тепловых сетей в Орджоникидзевском и Кузнецком районах города пройдут с 14 по 27 мая, ранее сообщалось, что на территории этих районов мероприятие будет проходить с 15 по 28 мая.

В части Центрального и Куйбышевского районах испытания проведут с 9 по 22 июня, в Центральном и Части Куйбышевского – с 8 по 24 июня.

С 14 мая в Новокузнецке начались испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации города.

Также отключения воды в мае ожидается и в Заводском и Новоильинском районах. Там водоснабжение будет перекрыто на срок с 14 по 27 число месяца. Они же получают тепло, а также воду от Западно-Сибирской ТЭЦ. Напомним, что изначально испытания там должны были начаться 15 мая.

Помимо того, сообщается и о гидравлических испытаниях, которые пройдут на городских котельных с мая по июль.

Так, первыми мероприятия проведут Куйбышевская центральная и Абашевская районная котельные – начнутся они 18 мая, а закончатся 1 июня.

С 8 по 22 июня указанные работы пройдут на Зыряновской районной котельной, ранее сообщалось, что там они будут вестись с 8 по 22 июля. С 29 июня по 13 июля на территории поселка Притомский – первоначальные сроки: с 29 июля по 13 августа.

Последними испытания проведут сотрудники Байдаевской районной котельной. Там работами займутся с 20 июля по 3 августа.

Напомним, что ранее также стало известно о том, когда отопительный сезон завершится в Новокузнецке.