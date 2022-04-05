Новокузнецкие власти обнародовали график ярмарок в 2022 году

Согласно опубликованному графику, всего в оставшиеся месяцы 2022 года в Новокузнецке пройдут десять областных и городских ярмарок. Горожане смогут приобрести товары 8 апреля на универсальной ярмарке, а 22 апреля ‒ на ярмарке, приуроченной к празднику Пасхи.

Кроме того, продавцы представят жителям южной столицы Кузбасса свои товары: 26 августа, 16 сентября, 30 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 9 и 23 декабря. Большая часть ярмарок будет приурочена к праздникам, таким как День Шахтера или День матери. Этой информацией поделился глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Все ярмарки будут проведены на Площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка.