Новокузнецкие власти обнародовали график ярмарок в 2022 году

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Администрация южной столицы Кузбасса утвердила даты проведения ярмарок.

Согласно опубликованному графику, всего в оставшиеся месяцы 2022 года в Новокузнецке пройдут десять областных и городских ярмарок. Горожане смогут приобрести товары 8 апреля на универсальной ярмарке, а 22 апреля ‒ на ярмарке, приуроченной к празднику Пасхи.


Кроме того, продавцы представят жителям южной столицы Кузбасса свои товары: 26 августа, 16 сентября, 30 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 9 и 23 декабря. Большая часть ярмарок будет приурочена к праздникам, таким как День Шахтера или День матери. Этой информацией поделился глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.


Все ярмарки будут проведены на Площади общественных мероприятий в Центральном районе Новокузнецка.

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