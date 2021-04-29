Новокузнецкие власти назовут улицу в честь погибшего в Дагестане бойца

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Улица одного из районов в южной столицы Кузбасса получит имя 18-летнего бойца, который погиб при исполнении воинского долга в Дагестане.

Власти приняли решение назвать улицу в Новокузнецке именем уроженца города Ивана Маклакова, который в возрасте 18-лет погиб при исполнении воинского долга в Дагестане. Таким образом депутаты горсовета заявили о желании увековечить память о военнослужащем.

— В городской Совет поступило ходатайство о присвоении одной из проектируемых улиц Новокузнецка имени погибшего при исполнении воинских обязанностей новокузнечанина, — прокомментировали в пресс-службе НГСНД.


Стоит отметить, что инициатором идеи стал командир войсковой части № 3419, направивший документы с предложением сохранить память о подвиге бойца. В результате имя Ивана Маклакова получит улица в новом микрорайоне № 7 в Новоильинском районе города.

Будучи молодым парнем новокузнечанин в 17 лет направился на службу в армию, откуда в декабре 1994-го был направлен в Дагестан, а накануне своего совершеннолетия принял присягу.

Погиб боец 1 апреля 1995 года, когда группа военнослужащих на БТР выполняла боевое задание под Хасавюртом. Так, в ходе прохождения колонны была обнаружена группа боевиков, по ним служивые открыли огонь, однако последовал ответный выстрел из противотанкового гранатомета, попавший в головной БТР, где находился новокузнечанин. Со смертельным ранением Маклаков сдерживал пулеметным огнем натиск врагов, за что указом Президента РФ от 9 сентября 1995 года Иван Маклаков посмертно награжден Орденом Мужества.

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