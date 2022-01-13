Новокузнецкие власти намерены сдать дороги в эксплуатацию раньше сроков

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В личном Instagram-аккаунте глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал ход ремонта дорог на территории города.

По данным новокузнецкого градоначальника, рабочие не останавливались и в зимние каникулы. В результате к текущему дню подготовительные работы на местных дорогах завершены на 100%.


Сейчас специалисты сосредоточены на инженерных коммуникациях: переустройстве сетей электроснабжения, водоснабжения, также сетей связи, тепло- и газоснабжения. Несмотря на то, что подрядчику необходимо выполнить большой объем работ на улично-дорожной сети в 24 квартале, протяженность которого составляет 4,5 километров, местные власти намерены сдать объект в эксплуатацию раньше указанного срока.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнецкие власти запланировали массовый ремонт дорог.

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