Новокузнецкие власти намерены сдать дороги в эксплуатацию раньше сроков

По данным новокузнецкого градоначальника, рабочие не останавливались и в зимние каникулы. В результате к текущему дню подготовительные работы на местных дорогах завершены на 100%.

Сейчас специалисты сосредоточены на инженерных коммуникациях: переустройстве сетей электроснабжения, водоснабжения, также сетей связи, тепло- и газоснабжения. Несмотря на то, что подрядчику необходимо выполнить большой объем работ на улично-дорожной сети в 24 квартале, протяженность которого составляет 4,5 километров, местные власти намерены сдать объект в эксплуатацию раньше указанного срока.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнецкие власти запланировали массовый ремонт дорог.