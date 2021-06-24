Новокузнецкие власти анонсировали открытие инфекционной больницы

Строительные работы в инфекционной больнице №8 в Новокузнецке перешли в стадию завершения, а это значит, что в скором времени специалисты смогут организовать в здании прием пациентов.

Соответствующую информацию сообщил Кузнецов в ходе эфира передачи "Утро с мэром".

Отмечается, что сейчас в медицинское учреждение ведется набор студентов очной формы обучения от 18 лет для наведения порядка на объекте в преддверии открытия больницы для массового посещения.

Проведение клининговых работ запланировано в срок с 1 по 15 июля включительно. При этом обучающимся предлагают шестидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00 и официальное трудоустройство.