Новокузнечанин рассказал, что ехал вечером 22 августа с работы в автобусе №70. По словам горожанина, на остановке "Дом быта" водитель не открыл двери из-за пришедших контролеров.

‒ ...водитель не открыл двери пассажирам, заблокировав их в салоне и выпускал только через переднюю дверь так как там вошли контролеры с проверкой и автобус задерживая людей про стоял минут 5-10, ‒ поделился горожанин в одном из пабликов "ВКонтакте".

Новокузнечанин возмутился произошедшим и задался вопросом о том, имеет ли право водитель задерживать пассажиров в случае проверки.

За официальным комментарием журналист AVOKADO обратился в единый центр организации пассажирских перевозок Новокузнецка. Специалисты рассказали, что работник общественного транспорта действительно может закрыть двери на время работы контролеров для более эффективного выявления "зайцев". Однако сделать это водитель может только при условии, что об этом его попросят сами проверяющие.

Ранее власти южной столицы Кузбасса назвали количество денег, которые не поступают в городскую казну из-за нежелающих платить за проезд пассажиров.