Новокузнецкие транспортники перенесут востребованную остановку

По информации УТИС Новокузнецка, на период с 11 мая по 30 сентября 2022 года остановка "Вокзал" будет перемещена ближе к дому №3 по улице Транспортной. Изменения затронут схемы движения нескольких автобусов.
А именно:
- №27 (Челюскина – Планета),
- №27к (Челюскина – Шолохова),
- №51 (Вокзал – школа №23),
- №51С (Вокзал – Сады Редаково),
- №153 (Автовокзал – Пушкино),
- №160 (Октябрьский – Аэропорт).
Отмечается, что данные меры были приняты из-за капитального ремонта теплотрассы на участке возле дома №2 по проспекту Бардина.
Автомобилистов призывают не оставлять транспортные средства припаркованными рядом с остановочным пунктом, чтобы не создавать помех для посадки и высадки пассажиров.
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