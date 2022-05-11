Новокузнецкие транспортники перенесут востребованную остановку

По информации УТИС Новокузнецка, на период с 11 мая по 30 сентября 2022 года остановка "Вокзал" будет перемещена ближе к дому №3 по улице Транспортной. Изменения затронут схемы движения нескольких автобусов.

А именно:

№27 (Челюскина – Планета),

№27к (Челюскина – Шолохова),

№51 (Вокзал – школа №23),

№51С (Вокзал – Сады Редаково),

№153 (Автовокзал – Пушкино),

№160 (Октябрьский – Аэропорт).

Отмечается, что данные меры были приняты из-за капитального ремонта теплотрассы на участке возле дома №2 по проспекту Бардина.

Автомобилистов призывают не оставлять транспортные средства припаркованными рядом с остановочным пунктом, чтобы не создавать помех для посадки и высадки пассажиров.