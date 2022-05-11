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Новокузнецкие транспортники перенесут востребованную остановку

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Специалисты предупредили жителей южной столицы Кузбасса о переносе остановочного пункта.

По информации УТИС Новокузнецка, на период с 11 мая по 30 сентября 2022 года остановка "Вокзал" будет перемещена ближе к дому №3 по улице Транспортной. Изменения затронут схемы движения нескольких автобусов.


А именно:

  • №27 (Челюскина – Планета),
  • №27к (Челюскина – Шолохова),
  • №51 (Вокзал – школа №23),
  • №51С (Вокзал – Сады Редаково),
  • №153 (Автовокзал – Пушкино),
  • №160 (Октябрьский – Аэропорт).

Отмечается, что данные меры были приняты из-за капитального ремонта теплотрассы на участке возле дома №2 по проспекту Бардина.


Автомобилистов призывают не оставлять транспортные средства припаркованными рядом с остановочным пунктом, чтобы не создавать помех для посадки и высадки пассажиров.

Да!
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