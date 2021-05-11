Новокузнецкие стражи порядка задержали пикетировавшего с предложением Путину поговорить о Конституции сироту

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Некоторое время назад публично разорвавший конституцию новокузнечанин Игорь Горланов организовал возле ТРЦ "Сити Молл" два одиночных пикетирования, после чего был задержан полицейскими.

В минувшие выходные, 9 мая, мужчина вышел на городскую улицу с плакатом, который гласил "Путин, надо поговорить о Конституции". Трансляция мероприятия шла на его YouTube-канале. После требования правоохранителей он закончил пикетирование, тем не менее протокол об административном правонарушении был составлен.


Накануне, 10 мая, он снова устроил одиночную акцию, однако уже с другой надписью: "Я плохой?" Составлявший еще один протокол полицейский заявил, что новокузнечанин нарушил ст. 20.6.1 КоАП РФ. Повторный выход на пикетирование привел к задержанию Горланова.


С 2013 года Игорь Горланов пытался добиться положенного ему как сироте по закону жилья, которое он получил в 2019 году и был им неудовлетворен. Также в 2019 году он привлекался к ответственности за то, что выложил в Сеть видео, где разорвал конституцию.

Видео: YouTube /Игорь Горланов
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