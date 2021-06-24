Новокузнецкие спасатели при помощи трехколенной лестницы сняли с козырька подъезда черепаху

Необычный сигнал получили спасатели от жителей пятиэтажного дома по улице Орджоникидзе в Новокузнецке. Прибывшие на место специалисты обнаружили на козырьке подъезда большую черепаху. Чтобы ее достать, пришлось применить спецоборудование.

При помощи трехколенной лестницы сотрудники ПСС забрались наверх и забрали животное из странного места пребывания, о чем сообщили в МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка.

Как оказалось, черепаха является домашним питомцем новокузнечан, проживающих в доме. Она выпала из окна четвертого этажа и попала прямо на козырек. После спасения беглянку вернули хозяевам.