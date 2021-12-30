Новокузнецкие спасатели озвучили список мест для запуска фейерверков в Новый год

Праздничный салют в Новокузнецке специалисты порекомендовали запускать гражданам в специально отведенных местах. В официальный список попали следующие адреса:
- Центральный район:
– Площадь Побед;
– площадка в 300 метрах от кольцевой развязки на улице Транспортная, слева от автомобильной дороги, ведущей к ресторану;
- Куйбышевский район:
– территория за "Многофункциональным культурно-досуговым комплексом Куйбышевского района", улица Макеевская,6А.
- Кузнецкий район:
– между "Садом Алюминщиков" и улицей Декабристов.
- Заводской район:
– парк между домами по улице Тореза, 22В и проспекту Советской Армии, 46А.
- Орджоникидзевский район:
– парк, улица Пржевальского, 2;
– между зданиями по проспекту Шахтеров, 19/1 и проспекту Шахтеров, 33, кроме территории парковок для автомобилей.
- Новоильинский район:
– нежилая зона улицы Рокоссовского напротив дома №31.
Стоит отметить, что информацию предоставили представители Управления по защите населения и территории.
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