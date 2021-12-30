Новокузнецкие спасатели озвучили список мест для запуска фейерверков в Новый год

0
Фото:  

Специалисты продиктовали жителям южной столицы Кузбасса места, где следует запускать в небо салюты в новогоднюю ночь.

Праздничный салют в Новокузнецке специалисты порекомендовали запускать гражданам в специально отведенных местах. В официальный список попали следующие адреса:

  • Центральный район:
    – Площадь Побед;
    – площадка в 300 метрах от кольцевой развязки на улице Транспортная, слева от автомобильной дороги, ведущей к ресторану;
  • Куйбышевский район:
    – территория за "Многофункциональным культурно-досуговым комплексом Куйбышевского района", улица Макеевская,6А.
  • Кузнецкий район:
    – между "Садом Алюминщиков" и улицей Декабристов.
  • Заводской район:
    – парк между домами по улице Тореза, 22В и проспекту Советской Армии, 46А.
  • Орджоникидзевский район:
    – парк, улица Пржевальского, 2;
    – между зданиями по проспекту Шахтеров, 19/1 и проспекту Шахтеров, 33, кроме территории парковок для автомобилей.
  • Новоильинский район:
    – нежилая зона улицы Рокоссовского напротив дома №31.

Стоит отметить, что информацию предоставили представители Управления по защите населения и территории.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32265

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined