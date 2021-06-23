Новокузнецкие службы уничтожат более сотни гаражей и ларьков

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В южной столице Кузбасса запланирован снос 134 объектов, которые признаны незаконными. В их число вошли гаражи, торговые павильоны и шлагбаумы.

Новокузнецкая администрация опубликовала новые постановления, в которых озвучены планы по демонтажу 134 объектов, не относящихся к капитальным постройкам. Так, 41 гараж и киоск с мороженым исчезнут с улицы Тольятти в Центральном районе города.


В Куйбышевском районе сносу подлежат 50 гаражей и павильонов. Кроме того, рабочие уничтожат несколько ларьков на улице Климасенко. Что касается улицы Звездова, то там власти поручили демонтировать парковку.


С территории Орджоникидзевского района исчезнут 37 киосков, шлагбаумов и гаражей.

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