Новокузнецкие службы уничтожат более сотни гаражей и ларьков

Новокузнецкая администрация опубликовала новые постановления, в которых озвучены планы по демонтажу 134 объектов, не относящихся к капитальным постройкам. Так, 41 гараж и киоск с мороженым исчезнут с улицы Тольятти в Центральном районе города.

В Куйбышевском районе сносу подлежат 50 гаражей и павильонов. Кроме того, рабочие уничтожат несколько ларьков на улице Климасенко. Что касается улицы Звездова, то там власти поручили демонтировать парковку.

С территории Орджоникидзевского района исчезнут 37 киосков, шлагбаумов и гаражей.