Новокузнецкие службы открыли для людей 16 пляжей

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В южной столице Кузбасса этим летом приступили к работе сразу 16 новых мест для отдыха у воды, где горожане смогут не только загорать, но и плавать.

В пяти районах южной столицы Кузбасса открыты 16 пляжей, о чем сообщили в городской ЕДДС. В перечень подготовленных к работе мест отдыха у вода вошли:

  • в Центральном районе: "Водный", "Черемушки", "Черемушки-1", "Черемушки-2", "Левобережный", "Уют";
  • в Орджоникидзевском районе: "Пурга", "Пурга-1";
  • в Заводском районе: "Нептун", "Нептун-1", "Дельфин", "Вейкборд парк "Woda";
  • в Кузнецком районе: "Топольники", "Топольники-1", "Топольники-2";
  • в Куйбышевском районе: "Лесная республика".

Отмечается, что четыре пляжа оборудованы для людей с ограниченными возможностями: "Черемушки-1", "Пурга-1", "Топольники" и "Нептун-1".


Купальный сеон на юге Кемеровской области стартовал сегодня в пятницу, 17 июня.

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