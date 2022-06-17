Новокузнецкие службы открыли для людей 16 пляжей

В пяти районах южной столицы Кузбасса открыты 16 пляжей, о чем сообщили в городской ЕДДС. В перечень подготовленных к работе мест отдыха у вода вошли:

в Центральном районе : "Водный", "Черемушки", "Черемушки-1", "Черемушки-2", "Левобережный", "Уют";

: "Водный", "Черемушки", "Черемушки-1", "Черемушки-2", "Левобережный", "Уют"; в Орджоникидзевском районе : "Пурга", "Пурга-1";

: "Пурга", "Пурга-1"; в Заводском районе: "Нептун", "Нептун-1", "Дельфин", "Вейкборд парк "Woda";

"Нептун", "Нептун-1", "Дельфин", "Вейкборд парк "Woda"; в Кузнецком районе: "Топольники", "Топольники-1", "Топольники-2";

"Топольники", "Топольники-1", "Топольники-2"; в Куйбышевском районе: "Лесная республика".

Отмечается, что четыре пляжа оборудованы для людей с ограниченными возможностями: "Черемушки-1", "Пурга-1", "Топольники" и "Нептун-1".

Купальный сеон на юге Кемеровской области стартовал сегодня в пятницу, 17 июня.