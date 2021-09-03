Новокузнецкие силовики объявили о розыске мастера-ремонтника

Под розыск новокузнецких полицейских попал Ажбаков Рамиль Зинатчанович – уроженец деревни Бишбуга Чановского района Новосибирской области. Предполагается, что мужчина 1982 года рождения может быть причастен к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Из примет разыскиваемого выделяют только рост, который составляет около 160-170 сантиметров. При этом, как отмечается, у мужчины нет водительских прав и других документов, которые могли бы подтвердить его личность. Для перемещения по городу он использует общественный транспорт, а для заработка находит случайные подработки. Чаще всего это что-то связанное со строительством, демонтажем зданий, отделкой помещений или мелким косметическим ремонтом, уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Полицейские, обращаясь к кузбассовцам, располагающим какой-либо информацией о мужчине, просят сообщить ее по номеру дежурной части Новокузнецкого ЛО МВД России по телефону +8(3843)78-34-14 или +7-913-077-63-03.