Новокузнецкие силовики объявили о розыске мастера-ремонтника

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Правоохранители в южной столице Кузбасса сообщили о старте поисков подозреваемого в совершении кражи горожанина.

Под розыск новокузнецких полицейских попал Ажбаков Рамиль Зинатчанович – уроженец деревни Бишбуга Чановского района Новосибирской области. Предполагается, что мужчина 1982 года рождения может быть причастен к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


Из примет разыскиваемого выделяют только рост, который составляет около 160-170 сантиметров. При этом, как отмечается, у мужчины нет водительских прав и других документов, которые могли бы подтвердить его личность. Для перемещения по городу он использует общественный транспорт, а для заработка находит случайные подработки. Чаще всего это что-то связанное со строительством, демонтажем зданий, отделкой помещений или мелким косметическим ремонтом, уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.


Полицейские, обращаясь к кузбассовцам, располагающим какой-либо информацией о мужчине, просят сообщить ее по номеру дежурной части Новокузнецкого ЛО МВД России по телефону +8(3843)78-34-14 или +7-913-077-63-03.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СФО

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