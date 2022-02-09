Новокузнецкие сбытчики поддельных банкнот получили наказание

Весной прошлого года сотрудники полиции Новокузнецка получили информацию о сбыте поддельных денежных средств.

В ходе расследования правоохранители задержали подозреваемых с поличным. При досмотре у злоумышленников было найдено пять купюр номиналом 5 000 рублей. Помимо этого, двое нарушителей успели сбыть три фальшивки до задержания.

– <...> установлено, что обвиняемые дистанционным способом в теневом сегменте Интернета приобрели поддельные пятитысячные банкноты, которые сбывали на рынках и в мелких торговых точках, покупая недорогие товары, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Сбытчики стали фигурантами уголовного дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Суд признал новокузнечан виновными и назначил 21-летнему сбытчику два года и шесть месяцев лишения свободы условно, его 23-летнему подельнику - два года.