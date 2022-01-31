Новокузнецкие поликлиники перешли на усиленный режим работы

В связи с увеличением случаев заражения COVID-19 и заболеваемостью ОРВИ, поликлиники перешли на усиленный режим работы и будут ежедневно принимать пациентов до 20:00.
— За последние сутки в поликлиники города обращений увеличилось больше чем в два раза, — сообщил глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте.
Студенты медицинских институтов, врачи, оказывающие плановую помощь, перейдут работать в "красные" зоны.
Напомним, ранее кузбасские медучреждения также перешли в усиленный режим работы.
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