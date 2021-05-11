Новокузнецкие пенсионеры остались без праздника и каши в День Победы

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Жители южной столицы Кузбасса пожаловались в соцсетях на отсутствие праздничных мероприятий в День Победы в разных районах города.

Женщина написала в соцсетях, что 9 мая она приехала в гости к своей 84-летней бабушке, с которой отправилась к памятнику "Воинам Орджоникидзевского района". По ее словам, там обычно проводится небольшой парад с вахтой памяти, люди запускают в небо шары. В этот раз пришедшие на праздник люди ничего подобного не увидели.

– Были только празднично одетые люди, которые ждали, что праздник вот-вот начнется. Особенно обидно за стариков: у них отняли праздник, настроение испорчено, – рассказала новокузнечанка.

Она подчеркнула, что пенсионеры чаще всего не читают новости в интернете, поэтому не знали, что в этом году праздничные мероприятия проходили только в Центральном районе. Горожанка добавила, что многим пожилым людям, проживающим далеко от центра города, было бы трудно добраться до места проведения парада.

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