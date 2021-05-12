Новокузнецкие магазины лишились 200 литров спиртного из-за незаконной продажи

Полицейские во время празднования Дня Победы провели рейды в торговых точках Новокузнецка с целью проверить соблюдение временного ограничения на сбыт алкоголя. Выяснилось, что запрет не остановил некоторые магазины и за пренебрежение правилами торговли нарушители поплатились штрафами и лишились горячительных напитков.

В торжественный день правоохранители посетили 16 торговых точек города, в шести из которых выявили факт продажи алкоголя.

В результате стражи порядка изъяли 200 литров спиртного. Протоколы за незаконную продажу составлены в отношении четырех предпринимателей. Помимо изъятия товара им также грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. Материалы дел переданы на рассмотрение направлены в суд, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.