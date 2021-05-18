Новокузнецкие дороги обзаведутся дорожными контроллерами за 426 млн рублей

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В южной столице Кузбасса появятся 50 дорожных контроллеров рамках второго этапа создания Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Подрядчик согласился выполнить работы за 426 млн рублей.

Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок. Из данных документа следует, что подрядчику, который примется за заказ, предстоит выполнить работы по второму этапу создания ИТС на территории Новокузнецка. В частности, речь идет об автоматизации процессов управления дорожным движением путем установки дорожных контроллеров.


Отмечается, что к настоящему моменту исполнитель работ определен. За свои труды компания запросила 87,56 миллиона рублей, при этом стартовая цена контракта составляла 88 миллионов рублей. За прописанную сумму подрядчику предстоит установить 50 светофорных объектов и пешеходных переходов в различных районах южной столицы Кузбасса.


Однако несмотря на завершение торгов, оставить подпись в контракте с подрядчиком администрация города пока не может, поскольку тендер был приостановлен по жалобе от компании ООО "Синергия". По ее мнению, "заказчик неправомерно объединил в единую закупку технологически и функционально не взаимосвязанные между собой работы".

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