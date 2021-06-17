Новокузнецкие активисты приостановили работу над проектом реконструкции парка Гагарина

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Разработка проекта по реконструкции парка Гагарина в южной столице Кузбасса приостановлена из-за сопротивления местных активистов.

О заморозке работы над проектом реконструкции парка стало известно во время эфира "Утро с мэром". Градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил, что на настоящий момент процесс прекращен.


Причиной такого решения оказалось противостояние местных активистов, которые воспротивились новым переменам на территории городского пространства.


Стоит отметить, что в рамках реконструкции парка Гагарина планировалось изменить зону развлечений и улучить общую инфраструктуру, но эскиз не удовлетворил инициативную группу. Общественники остались обеспокоены перспективой исчезновения любимых аттракционов и вырубкой зеленых насаждений.

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