Новокузнецкие активисты приостановили работу над проектом реконструкции парка Гагарина

О заморозке работы над проектом реконструкции парка стало известно во время эфира "Утро с мэром". Градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил, что на настоящий момент процесс прекращен.

Причиной такого решения оказалось противостояние местных активистов, которые воспротивились новым переменам на территории городского пространства.

Стоит отметить, что в рамках реконструкции парка Гагарина планировалось изменить зону развлечений и улучить общую инфраструктуру, но эскиз не удовлетворил инициативную группу. Общественники остались обеспокоены перспективой исчезновения любимых аттракционов и вырубкой зеленых насаждений.