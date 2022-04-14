Новокузнецкая УК "Пионер" собирала с жильцов 55 многоквартирных домов платежи за ЖКХ, выступая посредником между горожанами и ресурсоснабжающими организациями. Однако проверки показали, что деньги до местного "Водоканала" почти не доходили, из-за чего возникла задолженность более чем за два месяца. Через несколько месяцев аналогичная ситуация возникла с теплоснабжающей организацией "КузнецкТеплоСбыт". Руководитель "Пионера" оба раза привлекался к административной ответственности.

‒ Согласно жилищному кодексу, если управляющая организация или ее должностные лица дважды в течение 12 месяцев привлекается к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований, она может лишиться права управления многоквартирными домами, ‒ рассказала глава Госжилинспекции региона Ирина Гайденко.

Жители исключенных из лицензии компании домов должны выбрать новую УК. Если горожане не придут к общему решению, УК назначат по итогам конкурса. До этих пор содержанием домов продолжит заниматься "Пионер".

Ранее специалисты составили список лучших и худших кузбасских УК.