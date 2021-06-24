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Новокузнецкая УК попала под статью за подделку подписей жильцов

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Прокуратура Новокузнецка уличила управляющую компанию в подделке документов, что привело к возбуждению уголовного дела.

Надзорный орган провел проверку, в результате которой выявил нарушения в работе управляющей организации в Новокузнецке. Оказалось, что компания предоставила в областную Госжилинспекцию документ, подписанный всеми собственниками помещений дома по улице Олеко Дуднича. Согласно нему, жильцы на общем собрании в октябре прошлого года решили сменить одну УК на другую, расторгли договор с одной из них и выбрали новую.


Тем не менее в действительности 28 человек, чьи подписи были в документе, их не ставили, поэтому суд отменил действие решения.

— Поскольку поддельный документ повлиял на права и обязанности собственников помещений дома и управляющих организаций, прокуратурой установлены признаки преступления, — сообщили в областной прокуратуре.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ведется расследование.

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