Новокузнецкая риелтор и ее сообщники получили срок за обман горожан

В Новокузнецке завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении трех женщин 57, 67 и 44 лет, а также 53-летнего мужчины. Они обвинялись в трех преступлениях по статье о мошенничестве. 57-летняя риелтор в сговоре с возлюбленным, коллегой и бывшей клиенткой пыталась провести сделки купли-продажи квартир без ведома собственников.

Уличить мошенников удалось после инцидента в прошлом году. По данным полиции, они подали в Росреестр поддельные документы на регистрацию сделок.

— Подлинность подписи нотариуса, заверявшего ряд документов, вызвала у сотрудников Росреестра сомнения, и они связались с владельцами жилплощади. Те опровергли факт сделки, — рассказали в областном ГУ МВД.

В результате оперативники вышли на риелтора и задержали ее с 2,7 млн рублей после заключения очередной сделки. Деньги женщина получила за проданную жилплощадь по фейковой доверенности.

После правоохранители нашли у сообщников другие фальшивые документы и выяснили, что они трижды пытались обмануть горожан.

— В результате собственникам жилья мог быть причинен ущерб на общую сумму 5 300 000 рублей, — уточнили в ведомстве.

Суд назначил 57-летней риелтору четыре года колонии, ее другу — три с половиной года, остальным женщинам — лишение свободы на два и два с половиной года условно. Однако приговор еще не вступил в силу, стороны могут его обжаловать.