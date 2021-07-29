Новокузнецкая пенсионерка отдала цыганке 53 тысячи рублей за "магический ритуал"

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Гостья южной столицы Кузбасса, воспользовавшись доверчивостью пожилой местной жительницы, заверила ее в том, что обладает "магическими способностями" и может помочь с выдуманной проблемой. За свои "услуги" аферистка потребовала от пенсионерки крупную сумму.

К полицейским в Новокузнецке обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что стала жертвой мошенничества. Правоохранителям потерпевшая рассказала, что познакомилась с аферисткой в одном из дворов города – злоумышленница сама подсела к ней на лавку. Заговорив с новокузнечанкой, преступница убедила ее в том, что на нее наложена порча, которая повлечет смертельную болезнь. Цыганка также уточнила, что могла бы "вылечить" пенсионерку.

- <…> предложила свои услуги и за "магический ритуал" по избавлению от сглаза получила от потерпевшей в качестве оплаты 53 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Однако никакого эффекта от "колдовства" новокузнечанка не почувствовала, из-за чего и решила обратиться в полицию.


Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 49-летняя женщина цыганской народности. Задержана она была в городе Абакан, расположенном в Хакасии. Злоумышленница не стала отрицать своей вины и возместила весь ущерб, причиненный пенсионерке. Тем не менее, уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в ее отношении все-таки было возбуждено. Теперь ей грозит до пяти лет заключения в местах лишения свободы.

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