Новокузнецкая пенсионерка лишилась 1 миллиона рублей после обращения к «парапсихологу»

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Желая исцелиться, пожилая жительница южной столицы Кузбасса доверилась мошеннице со «сверхспособностями», однако связь с аферисткой привела ее лишь к крупным тратам.

К полицейским в Новокузнецке обратилась 74-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой обманщицы. Сумма ущерба при этом составила 1 миллион рублей.


Правоохранители начали разбираться в обстоятельствах совершенного преступления и установили, что в апреле текущего года заявительница в Сети наткнулась на объявление о предоставлении услуг «парапсихолога». В рекламе говорилось, что «колдунья» может якобы исцелить каждого, используя нетрадиционные способы лечения на расстоянии.

- Связавшись с автором сообщения, пожилая горожанка согласилась на оплату «сеансов медитации» и сначала перевела незнакомке 20 000 рублей, затем еще 36 000 рублей и 185 000 рублей. Каждый последующий сеанс обходился жительнице Новокузнецка еще дороже, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

За весь период их общения – пять месяцев – пожилая женщина отправила аферистке порядка 1 миллиона рублей. В какой-то момент не смогла заплатить за очередной сеанс их «терапии», из-за чего «целительница» прекратила с ней какое-либо общение.


Сейчас силовики занимаются поисками аферистки. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». «Парапсихологу» грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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